Валентин Пьянов: "Игроки "Авангарда" украли у вратаря "сухарь"

Нападающий "Авангарда" Валентин Пьянов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Торпедо" (2:1) отметил, что команда могла завершить матч на ноль. По его словам, этому помешала расслабленность его партнеров по команде.

- Я считаю, мы контролировали игру. Были и еще пара моментов, где могли забить. А в конце снова наступили на те же грабли. Секундная расслабленность, и украли у вратаря "сухарь". Не вывели шайбу из зоны и… Ну все сами видели.

- Чем команда занималась по ходу паузы?

- Поработали хорошо. В основном, в зале занимались, с железом поработали. Готовились к единоборствам. Все команды сейчас борются, и надо держать борьбу.

- Казалось, во втором периоде "Торпедо" немного прижало "Авангард". Почему?

- Со стороны наверное виднее. По мне игра были или равная или где то мы получше выглядели. Не считаю, что соперник сегодня что-то особенное показал. Мы играли в свой хоккей. Старались четко действовать в среднее зоне и поактивнее – в своей.

- То, что в составе "Торпедо" несколько бывших игроков "Авангарда", придавало принципиальности?

- Мы обязательно пообщаемся с ребятами после игры: с Кириллом Рассказовым, Женей Мозером. Это друзья. Но мы не спорим, кто победит. Всегда приятно играть против друзей и посмотреть, кто лучше на сегодняшний день. (Анна Левченко)