Валентин Пьянов: "Авангарду" нужно играть с холодной головой"

Нападающий "Авангарда" Валентин Пьянов заявил, что его команде нужно больше работать на тренировках и играть в свой хоккей, чтобы прервать серию поражений. Омичи не могут победить уже четыре встречи кряду, следующий матч проведут против "Куньлуня". В текущем сезоне 25-летний нападающий сыграл в 44 встречах регулярного чемпионата и набрал 19 (8+11) очков.

– После паузы всегда тяжело играть, вроде вкатился – через тренировки, через работу, – цитирует сайт "Авангарда" Пьянова. – Сейчас полегче стало, надеюсь, все наладится. По ребятам соскучился, без хоккея уже невозможно жить, со стороны игры просто тяжело смотреть. Хочется играть. Дай бог, дальше не буду пропускать.

В прошлом матче торопился просто, желание перехлестывало, наверное, надо было где-то поспокойнее сыграть, тогда был бы результат. Не получилось, надеюсь, получится теперь. Как прервать серию поражений? Работать надо – и через работу все придет, я более чем уверен, что все наладится. Через "пахоту" все будет.

Как преодолеть психологический барьер перед стартом плей-офф? Не задумываться об этом, не смотреть на таблицу, выходить и играть каждый матч. Мы стараемся так делать, но где-то что-то не получается. Моменты есть, забить не можем. Нужно выходить с холодной головой и играть в свой хоккей.