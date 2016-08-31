Валентин Пьянов: "Авангард" пропускал нелепые голы, но хорошо провел домашнюю серию игр"

Нападающий "Авангарда" Валентин Пьянов в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что команда хорошо провела домашнюю серию игр регулярного чемпионата КХЛ. В трех матчах омичи одержали три победы, обыграв "Югру" (1:0), "Автомобилист" (3:1) и "Барыс" (3:1).

- Как вам первые три домашние игры?

- Я считаю, мы хорошо провели эти матчи, навязывали свою игру и старались вести ее от начала до конца. Где-то, конечно, недоработки были: пропускали нелепые голы, но в целом домашняя серия хорошо прошла.

- Было заметно: после того, как "Авангард" пропускал, сразу резко добавлял и уходил в зону соперника, контролировал шайбу. Тренерская установка?

- И тренерский штаб где-то говорил, что надо продолжать играть в свой хоккей, и мы сами понимали, что не стоит уходить в оборону, что если игра дается, то надо продолжать играть.

- Как считаете, насколько изменится ваша игра на выезде?

- Думаю, будем пытаться продолжать играть в тот хоккей, в который играли дома, раз он дает результат. Будем стараться, где-то будем, наверное, строже играть, потому что дома трибуны гонят, и соперник побежит с первых минут. Надо будет выдержать начало.