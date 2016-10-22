Валентин Пьянов: "Авангард" должен был забивать СКА в овертайме"

Нападающий "Авангарда" Валентин Пьянов после поражения от СКА (2:3 Б) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что встреча получилась хорошей для болельщиков. По словам Пьянова, омская команда могла одерживать победу в овертайме, передает корреспондент "СЭ" Анна ЛЕВЧЕНКО.

- Были моменты у нас, которые мы не реализовали, - подчеркнул Пьянов. - Счет был такой, что надо было забивать. И мы шли на ворота, действовали. В целом хорошая игра для болельщиков получилась. Да и для нас тоже. А буллиты… Наверное, не наш день.

- СКА что-то особенное показал сегодня?

- Они, мне кажется, всегда что-то особенное показывают: у них каждый игрок – это имя.

- Что сказал команде тренер при счете 0:2?

- Продолжать играть в свой хоккей, активнее перед воротами действовать.

- Сегодня забили красивую шайбу.

- Просто отскок был. Добил, ничего особенного.

- В овертайме было преимущество у "Авангарда". Чего не хватило, чтобы довести игру до победы?

- Недотерпели. Должны были забить, я считаю. Все играли строго, старались не допускать ошибок.

- Сегодня "Авангард" провел, пожалуй, свой лучший матч по содержанию, по самоотдаче. Чем это объяснить? Дело в сопернике?

- Мы настраиваемся на всех соперников. Но сегодня каждый из себя что-то доставал. В СКА работает тренер сборной, каждый хотел себя показать.