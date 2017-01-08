Вадим Шипачев: "В Москве минус 35 - придется по гостинице гулять"

Нападающий СКА Вадим Шипачев после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над рижским "Динамо" (6:1) заявил, что не волнуется из-за холодной погоды в Москве накануне встречи с ЦСКА.

– Вы набираете много очков в последних матчах. Следите за своей статистикой?

– Не подряд же – с "Йокеритом" вообще ничего не забили. Рижскому "Динамо" получилось забросить – это здорово, мы рады, что команда выиграла.

– За счет чего одолели "Динамо"?

– Сейчас все выходят и бьются каждую игру – по крайней мере, с нами. Забили хорошие голы и строго сыграли в обороне.

– Впереди матч с ЦСКА.

– После игры немного отдохнем, а на следующий день уже будем разбирать соперника. Нам покажут видео, скажут, как надо играть.

– Как восстанавливаетесь лично вы? Какие-то определенные напитки, музыка?

– Напитки? Лимонад. Сидим с ребятами, смотрим игры – в самолете все равно делать нечего. Сразу разбираем ошибки. А так отдыхаем, выходим воздухом подышать. Сейчас в Москве, кажется, минус 35, придется по гостинице гулять.

– Теплые вещи взяли?

– Хватит на пять минут на улице постоять.