Вадим Шипачев: "В этом году точно не уеду в НХЛ"

Нападающий СКА Вадим Шипачев в интервью пресс-службе КХЛ отметил, что в этом году точно не уедет в НХЛ. По словам форварда, его приоритетная задача в нынешнем сезоне – выиграть Кубок Гагрина в составе санкт-петербургской команды.

– Говорят, в НХЛ общение с журналистами прописано в контракте у игроков. Если бы регулярно нужно было общаться с прессой и нельзя было отказаться, как бы вы к этому отнеслись?

– Как надо – так и будет.

– Бывает сложно давать интервью?

– Иногда задают какие-то провокационные вопросы, пытаются вывести на эмоции. Надо сдерживаться, мы профессионалы.

– Раз уж упомянули НХЛ – ходило множество слухов о вашем отъезде. Хоть один из них имел под собой почву?

– В этом году я точно никуда не уеду. Хочу выиграть со СКА Кубок Гагарина. А дальше – посмотрим.