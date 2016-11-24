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Вадим Шипачев: "В этом году точно не уеду в НХЛ"

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Нападающий СКА Вадим Шипачев в интервью пресс-службе КХЛ отметил, что в этом году точно не уедет в НХЛ. По словам форварда, его приоритетная задача в нынешнем сезоне – выиграть Кубок Гагрина в составе санкт-петербургской команды.

Говорят, в НХЛ общение с журналистами прописано в контракте у игроков. Если бы регулярно нужно было общаться с прессой и нельзя было отказаться, как бы вы к этому отнеслись?

– Как надо – так и будет.

– Бывает сложно давать интервью?

– Иногда задают какие-то провокационные вопросы, пытаются вывести на эмоции. Надо сдерживаться, мы профессионалы.

– Раз уж упомянули НХЛ – ходило множество слухов о вашем отъезде. Хоть один из них имел под собой почву?

– В этом году я точно никуда не уеду. Хочу выиграть со СКА Кубок Гагарина. А дальше – посмотрим.

 

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2016/11/24/329152.html

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