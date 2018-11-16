Вадим Шипачев: "В "Динамо" изменилась психология"

Форвард московского "Динамо" Вадим Шипачев отметил, что победа над "Авангардом" (4:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ для него вполне ожидаема. По его словам, команда стала увереннее.

– Ну почему неожиданным? Для нас победа была ожидаемым результатом, мы не удивлены ей. Возможно, такой крупный счет трудно было ожидать, – цитируют Шипачева "Известия". – Но мы постарались реализовать все свои моменты, а Ерема (вратарь "Динамо" Александр Еременко) – красавец, ни одной шайбы не пропустил, отражал все броски, несколько раз спас нас в очень сложных ситуациях. До матча мы разбирали омичей, анализировали, как они действуют на льду. Это принесло такой результат.

– Что изменилось в игре "Динамо" с приходом Владимира Крикунова?

– Учли некоторые моменты тактического плана, которые нам мешали раньше. Ну и психология изменилась – ребята стали чувствовать себя гораздо увереннее. Здорово, что выиграли у "Авангарда" – такая победа должна еще больше нас раскрепостить, это позволит лучше идти по сезону.

– Матч с "Авангардом" при таком счете выдался энергозатратным для "Динамо"?

– Да я особо не бегаю. В "Динамо" и без меня есть кому бегать (улыбается).Поэтому я не устал.

– В начале этого сезона "Динамо" проиграло дома "Авангарду" со счетом 1:5. Что поменялось в игре и состоянии команд с тех пор?

– В первом матче хоккеисты "Авангарда" бегали намного быстрее нас. И реализовывали все моменты, которые у них были. Сейчас мы физически хорошо себя чувствовали. И теперь уже мы забросили все, что создали. Можно сказать, что это были одинаковые матчи, только с обратными результатами. Не знаю, как изменился с тех пор "Авангард", но мы стали лучше чувствовать себя физически.