Вадим Шипачев: "Только трусы жалуются на судейство, это удел слабых"

Нападающий СКА Вадим Шипачев заявил, что в финале Кубка Гагарина не было особой грубости. В воскресенье в Магнитогорске в пятой игре финальной серии питерцы победили "Металлург" (5:3, 4-1) и во второй раз в истории выиграли главный трофей КХЛ. После завершения встречи магнитогорский стадион скандировал "Позор" во время вручения специальных призов арбитрам серии, некоторые решения которых широко обсуждались.
– В КХЛ есть судейский комитет, вот пусть они разбираются с вопросами по судейству, люди же за это там деньги получают, а нас эта тема касается, только когда нам штрафы выписывают, – приводит "Р-Спорт" слова Шипачева. – Грубости особой не было в финале, хоккей должен был понравиться зрителям. Думаю, эту тему просто так раздули, а на самом деле игрокам "Магнитки" наплевать на судей, они профессионалы, молодцы, бились. И вообще только трусы жалуются на судейство, это же даже ведущий по арене в Магнитогорске сказал, это удел слабых.
В четвертом матче финала СКА дома победил "Магнитку" со счетом 3:2. Решающую шайбу хозяева забросили, реализовав удаление Даниса Зарипова за атаку не владевшего шайбой Шипачева. Форвард уральцев после удаления заявил, что хоккей превратили в балет, а вице-премьер РФ Аркадий Дворкович после игры раскритиковал работу арбитров, отметив, что судейство вызывает чувство стыда.
– Если по тому моменту говорить, то я там не видел Зарипова, хотел переключиться на Яна Коваржа, и получилось, что Данис в меня врезался, ничего страшного, – сказал Шипачев. – Я же не побежал к судье просить удаление, правильно? Я посмотрел, что его удаляют, а решение судьи не оспаривают, и это уже не мои проблемы.
gigo865
Вот пусть попробует что-нибудь вякнуть про трусость и слабых на ЧМ или ОИ... Тепличные лузеры. Как только их в очередной раз имеют канадцы, начинают прятаться от интервью или нести бред с отмазами.
14:08
Серёга СМ 63 регион
у судей просто свистки были питерского производства)) А щипач лучше бы помолчал
14:08
И.Сталин
А Шипачев лучше бы помалкивал. Радуйся тихо в кулачок, что вам судьи благоволят.
13:58
И.Сталин
Стыд и позор тянуть за уши миллеровский СКА. Смотреть даже противно. Болельщиков не обманешь. Я не болею ни за СКА ни за Магнитку. Но скажу, что можно весь матч судить объективно , но в коротком промежутке времени сломать игру одной из команд парочкой удалений.
13:55
другой читатель
На воре и шапка горит )), иначе чего бы им всем оправдываться вторые сутки, включая Тимченко, Ротенберга и прочая. И всё на слабость напирают.
13:49
shpasic
в Зените трусы?
13:47
Вперед Германия!!!!!
Посмотрим на матчи сборной. Там и силовые будут другие и на судью смотреть не будет возможности.
13:41
Урфин Джюс
Правильно Вадим! Сильные не жалуются, сильные просто этим пользуются..
13:32
serjio_1704
Посмотрим как запоёт когда обратка прилетит)
13:30
za_yatc
Видите ли, Вадим. Если вы играете в команде, к которой благоволят судьи, подобные заявления выглядят... несколько лицемерно. Лучше бы молчали вместе с тренером на этот счет.
13:25