Вадим Шипачев: "Только трусы жалуются на судейство, это удел слабых"

Нападающий СКА Вадим Шипачев заявил, что в финале Кубка Гагарина не было особой грубости. В воскресенье в Магнитогорске в пятой игре финальной серии питерцы победили "Металлург" (5:3, 4-1) и во второй раз в истории выиграли главный трофей КХЛ. После завершения встречи магнитогорский стадион скандировал "Позор" во время вручения специальных призов арбитрам серии, некоторые решения которых широко обсуждались.

– В КХЛ есть судейский комитет, вот пусть они разбираются с вопросами по судейству, люди же за это там деньги получают, а нас эта тема касается, только когда нам штрафы выписывают, – приводит "Р-Спорт" слова Шипачева. – Грубости особой не было в финале, хоккей должен был понравиться зрителям. Думаю, эту тему просто так раздули, а на самом деле игрокам "Магнитки" наплевать на судей, они профессионалы, молодцы, бились. И вообще только трусы жалуются на судейство, это же даже ведущий по арене в Магнитогорске сказал, это удел слабых.

В четвертом матче финала СКА дома победил "Магнитку" со счетом 3:2. Решающую шайбу хозяева забросили, реализовав удаление Даниса Зарипова за атаку не владевшего шайбой Шипачева. Форвард уральцев после удаления заявил, что хоккей превратили в балет, а вице-премьер РФ Аркадий Дворкович после игры раскритиковал работу арбитров, отметив, что судейство вызывает чувство стыда.

– Если по тому моменту говорить, то я там не видел Зарипова, хотел переключиться на Яна Коваржа, и получилось, что Данис в меня врезался, ничего страшного, – сказал Шипачев. – Я же не побежал к судье просить удаление, правильно? Я посмотрел, что его удаляют, а решение судьи не оспаривают, и это уже не мои проблемы.