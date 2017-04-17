13:11 | ХОККЕЙ — КХЛ

Вадим Шипачев: "Только трусы жалуются на судейство, это удел слабых"

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Нападающий СКА Вадим Шипачев заявил, что в финале Кубка Гагарина не было особой грубости. В воскресенье в Магнитогорске в пятой игре финальной серии питерцы победили "Металлург" (5:3, 4-1) и во второй раз в истории выиграли главный трофей КХЛ. После завершения встречи магнитогорский стадион скандировал "Позор" во время вручения специальных призов арбитрам серии, некоторые решения которых широко обсуждались.

 
Воскресенье. Магнитогорск. "Металлург" Мг - СКА - 3:5. Нападающий СКА Илья КОВАЛЬЧУК пьет шампанское из Кубка Гагарина. Справа - Роман РОТЕНБЕРГ.Роман Ротенберг: "Судейство? Надо опираться на мнение профессионалов"

– В КХЛ есть судейский комитет, вот пусть они разбираются с вопросами по судейству, люди же за это там деньги получают, а нас эта тема касается, только когда нам штрафы выписывают, – приводит "Р-Спорт" слова Шипачева. – Грубости особой не было в финале, хоккей должен был понравиться зрителям. Думаю, эту тему просто так раздули, а на самом деле игрокам "Магнитки" наплевать на судей, они профессионалы, молодцы, бились. И вообще только трусы жалуются на судейство, это же даже ведущий по арене в Магнитогорске сказал, это удел слабых.

В четвертом матче финала СКА дома победил "Магнитку" со счетом 3:2. Решающую шайбу хозяева забросили, реализовав удаление Даниса Зарипова за атаку не владевшего шайбой Шипачева. Форвард уральцев после удаления заявил, что хоккей превратили в балет, а вице-премьер РФ Аркадий Дворкович после игры раскритиковал работу арбитров, отметив, что судейство вызывает чувство стыда.

– Если по тому моменту говорить, то я там не видел Зарипова, хотел переключиться на Яна Коваржа, и получилось, что Данис в меня врезался, ничего страшного, – сказал Шипачев. – Я же не побежал к судье просить удаление, правильно? Я посмотрел, что его удаляют, а решение судьи не оспаривают, и это уже не мои проблемы.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20170417/1119218150.html

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Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2017. Финал
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КОММЕНТАРИИ (10)
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gigo865

Вот пусть попробует что-нибудь вякнуть про трусость и слабых на ЧМ или ОИ... Тепличные лузеры. Как только их в очередной раз имеют канадцы, начинают прятаться от интервью или нести бред с отмазами.

14:08

Серёга СМ 63 регион

у судей просто свистки были питерского производства)) А щипач лучше бы помолчал

14:08

И.Сталин

А Шипачев лучше бы помалкивал. Радуйся тихо в кулачок, что вам судьи благоволят.

13:58

И.Сталин

Стыд и позор тянуть за уши миллеровский СКА. Смотреть даже противно. Болельщиков не обманешь. Я не болею ни за СКА ни за Магнитку. Но скажу, что можно весь матч судить объективно , но в коротком промежутке времени сломать игру одной из команд парочкой удалений.

13:55

другой читатель

На воре и шапка горит )), иначе чего бы им всем оправдываться вторые сутки, включая Тимченко, Ротенберга и прочая. И всё на слабость напирают.

13:49

shpasic

в Зените трусы?

13:47

Вперед Германия!!!!!

Посмотрим на матчи сборной. Там и силовые будут другие и на судью смотреть не будет возможности.

13:41

Урфин Джюс

Правильно Вадим! Сильные не жалуются, сильные просто этим пользуются..

13:32

serjio_1704

Посмотрим как запоёт когда обратка прилетит)

13:30

za_yatc

Видите ли, Вадим. Если вы играете в команде, к которой благоволят судьи, подобные заявления выглядят... несколько лицемерно. Лучше бы молчали вместе с тренером на этот счет.

13:25

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