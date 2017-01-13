Вадим Шипачев: "СКА сделал все, как тренер говорил"

Нападающий СКА Вадим Шипачев остался доволен победой над новокузнецким "Металлургом" (9:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Сам игрок оформил дубль и сделал две результативные передачи.

– Нормальный матч. Знали, что Новокузнецк – быстрая команда. Молодые ребята, играют по заданию. Хорошо, что вышли и сразу забили. Сделали все, как тренер и говорил. До этого у "Кузни" был тяжёлый матч с ЦСКА.

– Вы много забиваете во втором матче подряд. Это победа над ЦСКА дала такой импульс?

– Не стоит связывать эти матчи. Тогда можно сказать, что Рига нам импульс придала. Просто получилась хорошая игра. Реализовали свои моменты – здорово.

– Силы еще остались?

– Все нормально. Нас тренеры подводят к играм. Дают отдохнуть. (Сергей ЯРЕМЕНКО)