22:35 25 октября | ХОККЕЙ — КХЛ

Вадим Шипачев: "СКА хочет побеждать как можно дольше"

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Форвард СКА Вадим Шипачев после уверенной победы над "Слованом" (6:1) в регулярном чемпионате КХЛ отметил хорошую реализацию атак у армейцев. Также он подчеркнул, что петербургский клуб планирует продлить свою удачную серию.

– Хорошо, что выиграли. "Слован" – нормальная команда, – отметил Шипачев. – Они быстро играют. Хорошо, что взяли три очка. Готовимся к следующим играм.

– Во втором периоде команда забросила пять шайб. С чем связан такой подъем?

– Как отметил тренер, смогли прибавить и заиграть лучше, реализовали свои моменты. Поэтому и победили.

– Победная серия СКА после игры со "Слованом" достигла 10 матчей.

– Не хотим на этом останавливаться, хотим побеждать как можно дольше. (Александр ЯКОБСОН)

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