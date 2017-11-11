Вадим Шипачев: "Рад, что вернулся, хотя и немного расстроен, что так все получилось"

Нападающий Вадим Шипачев, заключивший контракт со СКА, рассказал о том, что он соскучился по хоккею.

По его словам, он провел ряд тренировок с тренерами, но оценить текущее физическое состояние сложно.

- Прямо сейчас вы готовы играть?

- Я тренировался и на льду, и в зале с тренерами. Конечно, соскучился по хоккею, но о физической форме можно судить только после тренировок с командой. Когда ты один, оценить ее сложно, все познается в сравнении.

- Что вы вынесли из этой истории?

- Рад, что вернулся, хотя и немного расстроен, что так все получилось. Из "Вегаса" привез только шайбу, которую забросил. Но даже негативный опыт помогает все заново осознать и оценить то, как все складывалось в Петербурге. (Игорь ЕРОНКО)