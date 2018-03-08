Вадим Шипачев: "Рад, что "Северсталь" вышла в плей-офф. Молодцы"

Нападающий СКА Вадим Шипачев после победы над "Северсталью" (2:1 ОТ) в третьем матче серии плей-офф отметил, что рад выходу своей бывшей команды в Кубок Гагарина. Напомним, что петербургский клуб ведет в серии 3-0.

– Насколько тяжело проводить четыре матча за пять дней?

– Ну да, тяжеловато, завтра еще и в 5 часов игра. Будем готовиться, отсыпаться, хорошо отдыхать.

– Вы играете против родного клуба.

– Приятно приехать, сегодня много болельщиков пришло. Рад, что "Северсталь" вышла в плей-офф. Молодцы.

– Когда в последний раз были в Череповце?

– Я каждое лето приезжаю на дачу.

– Что "Северсталь" делала такого особенного, из-за чего матч дошел до овертайма?

– "Северсталь" и первые две игры проводила здорово. Вратарь хорошо играет, не дает нам много шансов забить. Но мы рады, что выиграли.

– Вы охотнее стали общаться с прессой. Что изменилось?

– Да ничего не изменилось, все нормально. Если вам так кажется, то будем считать, что стал более открытым. Буду с вами общаться, когда скажете.​