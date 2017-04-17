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Вадим Шипачев: "Остаться в СКА? Дайте сначала немного отдохнуть"

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Нападающий СКА Вадим Шипачев после пятого матча финальной серии против "Металлурга" (5:3) и победы в Кубке Гагарина (4-1) отметил, что его переполняют эмоции. Форвард отказался говорить о своем будущем по прилету команды в Санкт-Петербург. 

- Огромное спасибо болельщикам, которые приехали за нами в Магнитогорск, а также тем, которые встречают нас в аэропорту, - заявил Шипачев. - Очень много эмоций, они просто переполняют. 

- Вы останетесь в СКА на следующий сезон? 

- Дайте сначала немного отдохнуть. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

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