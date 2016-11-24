Вадим Шипачев: "Олег Знарок бывает взрывным, как и любой игрок"

Нападающий СКА Вадим Шипачев в интервью пресс-службе КХЛ отметил, что даже после победных матчей тренерскому штабу есть, за что критиковать игроков. По словам форварда, в перерывах между периодами главный тренер команды Олег Знарок иногда проводит жесткий разбор полетов.

– СКА много забивает, много выигрывает. А как часто тренеры бывают недовольны после победных матчей?

– Конечно, бывают. По игре-то случается, что мы плохо играем, просто забиваем свои моменты. Тренеры приходят, ругаются.

– А после какого из матчей досталось больше всего?

– Это чаще в перерывах. Когда начинаем плохо играть, в перерывах происходит разбор полетов. Иногда и жесткий бывает.

– А лично вас Олег Знарок критикует?

– Он, бывает, всех критикует, и меня в том числе. Есть моменты, которыми тренер недоволен.

– Говорят, что Знарок взрывной.

– Конечно, Олег Валерьевич может завестись, высказать что-то по делу. Любой тренер так может завестись, как и игрок.