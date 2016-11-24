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Вадим Шипачев: "Олег Знарок бывает взрывным, как и любой игрок"

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Нападающий СКА Вадим Шипачев в интервью пресс-службе КХЛ отметил, что даже после победных матчей тренерскому штабу есть, за что критиковать игроков. По словам форварда, в перерывах между периодами главный тренер команды Олег Знарок иногда проводит жесткий разбор полетов.

СКА много забивает, много выигрывает. А как часто тренеры бывают недовольны после победных матчей?

– Конечно, бывают. По игре-то случается, что мы плохо играем, просто забиваем свои моменты. Тренеры приходят, ругаются.

– А после какого из матчей досталось больше всего?

– Это чаще в перерывах. Когда начинаем плохо играть, в перерывах происходит разбор полетов. Иногда и жесткий бывает.

– А лично вас Олег Знарок критикует?

– Он, бывает, всех критикует, и меня в том числе. Есть моменты, которыми тренер недоволен.

– Говорят, что Знарок взрывной.

– Конечно, Олег Валерьевич может завестись, высказать что-то по делу. Любой тренер так может завестись, как и игрок.

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2016/11/24/329152.html

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