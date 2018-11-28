Вадим Шипачев о 500-м матче в КХЛ: "Очень рад таким цифрам"

Нападающий московского "Динамо" Вадим Шипачев поделился впечатлениями от победы над "Слованом" (3:0). Матч стал 500-м для Шипачева в регулярных чемпионатах КХЛ.

– На табло вывели поздравление с 500-м матчем в КХЛ, так и узнал. Очень рад таким цифрам. Да еще и выиграли – вообще здорово.

Три самых памятных из 500: самый первый в регулярке против "Ак Барса", матч, в котором первый гол забил с ЦСКА – Косте Барулину, и с "Йокеритом" на открытом воздухе в прошлом сезоне. Интересно было на такой поляне сыграть. Вот эти запомнились, если не брать плей-офф.

Вряд ли наше меньшинство стало лучше из-за нас с Кагарлицким, ха-ха. Но вроде неплохо играем. И хорошо, что так часто на льду появляемся – всегда в тонусе. Алексеев здорово с нами играет. Много черновой работы выполняет, хорошие моменты сам создает. Нам помогает очень. Пусть у него пока не идет, но мы-то побеждаем. Забьет Андрей один – и у него потом посыпятся шайбы.