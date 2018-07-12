Вадим Шипачев: "Меня расстроило, что я не попал в сборную на чемпионат мира"

Новичок московского "Динамо" Вадим Шипачев - о непопадании в состав сборной России на чемпионат мира-2018.

– Почему вы не поехали на чемпионат мира в Данию?

– Перед выходом в отпуск нам в командный чат прислали сообщение, кого приглашают на сборы, а кого – нет. Мое имя было названо среди тех, в чьих услугах не нуждались. Не скрою, меня это расстроило, но опять же такой сезон был, что не хватало еще из-за этого переживать. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полная версия интервью – скоро в "СЭ"