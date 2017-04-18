Вадим Шипачев: "Лас-Вегас"? Это лишь слухи"

Нападающий СКА Вадим Шипачев заявил, что у него еще есть силы на выступление на чемпионате мира в составе сборной России. Также он отметил, что пока не вступал в переговоры о продлении контракта с армейцами.

– Улеглись ли эмоции после победы в Кубке Гагарина?

– Да, эмоции улеглись, и мы понимаем, как это круто!

– Нынешний плей-офф получился достаточно легким для СКА, во всяком случае, куда проще, чем два года назад.

– Я бы не сказал, что нам было легко. У "Металлурга" отличная команда, и побеждать ее было нелегко.

– В этом году у вас заканчивается контракт, начали ли вы переговоры со СКА по пролонгации соглашения?

– Пока нет, но у меня есть еще время.

– Вас последнее время связывают с новой командой "Лас–Вегас".

– Это лишь слухи.

– Что для вас предпочтительнее – сыграть на Олимпиаде или попробовать себя за океаном?

– Надо обдумать каждый из вариантов.

– А на чемпионат мира остались силы?

– Конечно, сейчас недельку отдохнем, дальше нас подготовят в Новогорске. Надеюсь, будем играть лучше.

– Много болельщиков накопили за плей-офф?

– Спросите кого-нибудь другого.

– Будете ли принимать во внимания, обдумывая будущее, то, что НХЛ не отпускает игроков на Олимпиаду?

– Сейчас я планирую отдохнуть и не забивать себе ничем голову. (Артем РЯБОВОЛ)