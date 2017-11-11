Вадим Шипачев: "Коллектив - единственное хорошее, что было в "Вегасе"

Нападающий Вадим Шипачев, заключивший контракт со СКА, рассказал о том, что в "Вегасе" у него не было проблем с физикой. По его словам, в "Голден Найтс" был хороший коллектив.

– Расскажите о том, что случилось в Америке.

– Проблем с тренировками не было, мне говорили, что на меня рассчитывают. Прямо перед сезоном меня вдруг вызывает генеральный менеджер и говорит, что им нужно отправить человека в АХЛ, а никого другого нельзя. Мол, помоги нам, нужно пару дней чтобы обменять защитников, а потом дебютируешь. А в день игры мне звонят и говорят, что не успели все сделать, и надо все-таки сыграть в АХЛ. То есть, в лицо мне говорят одно, а когда дело доходит до хоккея – другое.

– Вы забили в первой же игре.

– Мы выиграли, но главный тренер сказал, что играть я буду пока не очень много. Говорили, что все нормально, но ставили в четвертое звено. Мне не нужно было большинство, я просто хотел играть в каждом матче.

– И в итоге вас снова отправили в АХЛ.

– Да, сказали, что еду в АХЛ, но при этом сразу дали трансферную карту, дав понять, что на меня не рассчитывают и надо искать другой клуб. Я читал, что пишут, и не понимал, что происходит – как будто они хотели, чтобы я сам расторг контракт. При этом "Вегас" варианты не искал, хотя вроде бы нужнее это было именно клубу. Но они, видимо, хотели, чтобы я сам все расторг и отдал им деньги. Говорили еще, что я не пришел на игру, хотя с утра раскаток не было, что даже если заиграю в АХЛ, то в основу не поднимут. После этого решил, что быть здесь не хочу. У агента был об этом разговор с генменеджером, они договорились о том, что нам нужно несколько дней на поиск нового клуба, поэтому я уехал из Чикаго в Лас-Вегас. Макфи при этом не сообщил "Чикаго Вулфс" о том разговоре, поэтому там и решили, что я сбежал. После этого в прессе снова появились истории, что я поехал к жене, потому что она не знает английского – откуда вообще это все взялось? Дома поговорил с семьей, и после двух месяцев таких непоняток, улыбок, разговоров, не имеющих ничего общего с реальностью, мы решили, что хватит: я отдам им деньги, и мы поедем в Россию.

- С физикой на самом деле проблем не было?

- СМИ писали, что я приехал неготовый, не в форме, но с чего они сделали такие выводы? Я три игры провел, выглядел вроде не так и плохо для своих 10 минут. Ребята в команде тоже не понимали, в чем дело. Коллектив – единственное хорошее, что там было. Ребята собрались позитивные, но мне, конечно, не до веселья было.

- Как произошло расставание?

- Как только я сказал, что больше не хочу быть в НХЛ и готов отдать бонус, агент позвонил в клуб и все организовал. Начались звонки в лигу, в профсоюз, поэтому история затянулась до сегодняшнего дня. (Игорь ЕРОНКО)