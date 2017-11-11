Вадим Шипачев: "Хотел вернуться в СКА и играть за клуб, с которым я выигрывал два Кубка Гагарина"

Нападающий Вадим Шипачев, который заключил контракт со СКА, рассказал о том, что он хотел вернуться в КХЛ именно в клуб из Санкт-Петербурга. При этом, он подчеркнул, что вначале поговорил с руководством СКА и узнал, ждут ли его в команде.

– СКА был единственным вариантом?

– Сразу сказал, что как только все будет решено с контрактом, ни с кем другим разговаривать не буду. Хочу вернуться в СКА и играть за клуб, с которым я выигрывал два Кубка Гагарина и о котором остались только хорошие воспоминания. Но сначала нужно было поговорить с руководством и тренерским штабом, узнать, ждут ли меня.

Тренироваться в Лас-Вегасе было негде, а в СКА, когда я прилетел, мне предоставили возможность заниматься индивидуально в "Хоккейном городе". Мне сказали, что можно что-то решить только после того, как я получу все бумаги из США, но "Вегас" довольно долго не присылал документы. Знал, что СКА выиграл 20 игр подряд, что в команде все хорошо, что очень долго не проигрывали в основное время. Понимал, что мне могут сказать: "Прости, у нас все ок, ты нам не нужен". Но в клубе вошли в мое положение, за это я благодарен. (Игорь ЕРОНКО)