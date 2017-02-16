Вадим Шипачев: "Хочется побеждать в каждом матче"

Нападающий СКА Вадим Шипачев после победы над "Сочи" в матче регулярного чемпионата КХЛ (6:2) поблагодарил партнеров по команде за помощь в оформлении дубля.

– Дубль в игре против "Сочи" – заслуга партнеров?

– Конечно, ребята здорово отдавали передачи, получилось забить.

– Насколько важно победить в последнем матче в преддверии плей-офф?

– В каждом матче хочется выиграть, до этого не получилось. Сегодня выиграли.

– Команда готова к плей–офф или есть в чем добавлять?

– Всегда есть к чему стремиться. (Намик МЕХТИЕВ)