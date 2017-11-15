Вадим Шипачев: "Гусев должен был забивать, но, видимо, сделал мне сюрприз"

Нападающий СКА Вадим Шипачев, в матче против "Адмирала" забросивший первую шайбу после возвращения из НХЛ, отметил, что пока не нашел взаимодействия с партнерами. По его словам, много моментов не реализовали.

– В принципе, хорошая игра была. Много моментов не забили, правда. В будущем надо их реализовывать, тогда не будет все настолько упорно, – цитирует Шипачева официальный сайт СКА. – Ребята здорово выстояли в меньшинстве, много на себя ловили. Рад, что выиграли.

– Перед отъездом на арену вы много говорили с Никитой Гусевым. Как будете выстраивать игровое взаимопонимание?

– Надо его найти, он играл с другими ребятами, я – там мучился… Сейчас поговорим, думаю, дальше будем лучше играть.

– Расскажите про первый гол.

– Там Никита должен был забивать, но, видимо, сделал мне вот такой сюрприз – отскочило на пустые ворота. Спасибо ему.

– Долгий перелет сказался на самочувствии?

– Думаю, да, но у ребят, которые были в сборной, прошло много игр – им потяжелее. У нас есть тренер по физподготовке, он, думаю, всех ребят восстановит, дальше будет больше сил и лучше игра.

– Какие мысли по поводу предстоящих встреч с "Амуром" и "Куньлунем"?

– Пока никаких, тренеры покажут все, разберут. Думаю, все будет нормально.

– Болельщики ждут от вас пары слов после возвращения.

– Очень рад, что вернулся в СКА. Надеюсь, что болельщики будут поддерживать так же, как и до этого. Всем спасибо.