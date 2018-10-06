Вадим Шипачев: "Должна "Динамо" когда-то улыбнуться удача"

Форвард московского "Динамо" Вадим Шипачев сказал, что рассчитывает на победу в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Нефтехимика".

– "Динамо" неплохо провело предыдущую домашнюю серию, взяв пять очков из восьми. Почему потом не удался выезд на Урал?

– Если бы я знал, что там произошло, то об этом рассказывать не пришлось бы – мы бы просто взяли больше очков в матчах с "Магниткой" (5:6 ОТ), "Автомобилистом" (0:1) и "Трактором" (0:1). К сожалению, при в целом равной игре с такими сильными соперниками, как "Металлург" и "Автомобилист", совсем немного не хватило для успеха.

– Что ждете от предстоящей встречи с "Нефтехимиком"?

– Победы ожидаю. Нам когда-то уже должна улыбнуться удача. В целом мы с "Ак Барсом" неплохо играли, но опять чего-то не хватило для победы. Ждем встречи с "Нефтехимиком", будем работать и терпеть. Желаем, чтобы болельщики в нас верили, - цитируют игрока "Известия".

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Матч "Динамо" - "Нефтехимик" начнется в 19.00 по московскому времени.