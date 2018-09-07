Вадим Шипачев: "Честно, не знаю, почему такое сложное начало сезона у "Динамо"

Нападающий московского "Динамо" Вадим Шипачев считает, что команда должна переломить непростую ситуацию на старте сезона. "Динамо" обыграло "Сибирь" (6:3) в последнем матче КХЛ после двух поражений.

– Хорошо, что добились первой победы. Начало матча с "Сибирью" только не задалось, они два раза в зону приехали, и мы 0:2 уже проигрываем – непонятные голы зашли, – цитирует РИА Новости Шипачева. – Но мы переломили игру, и это для нас очень важная победа. Хоть немножко болельщики порадовались, а то первые два матча сезона были не очень хорошие. Это еще мягко говоря.

Честно, не знаю, почему такое сложное начало сезона получается у "Динамо", но нам надо переламывать это, и все в команде понимают, что никто кроме нас самих это не сделает. Сейчас важно перекинуть настроение после победы над "Сибирью" на следующую игру. В субботу нас ждет ЦСКА, очень серьезный соперник.