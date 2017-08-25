Вадим Щегольков: "Удача оказалась на стороне "Сочи" в матче с "Амуром"

Нападающий "Сочи" Вадим Щегольков после победы над "Амуром" (2:1 Б) в матче регулярного сезона КХЛ подчеркнул, что команда показала хорошую игру. По словам форварда, в этой встрече удача оказалась на стороне южан.

– Победа долгожданная. Считай весь матч мы играли отлично, много моментов было у нашей тройки, – цитирует клубная пресс-служба Щеголькова. – Могли все решать в основное время. В третьем периоде, может быть, где-то чуть-чуть расслабились, они нас переигрывали в катании, забили гол.

Но ребята молодцы, Шика в порядке, дотянули до овертайма. В дополнительное время лично я мог забивать, Леша Цветков хороший пас отдал, но я не использовал. Буллиты – это лотерея, а удача оказалась на нашей стороне.

