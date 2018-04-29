Вадим Хомицкий: "Сочи" было по силам пройти первый круг Кубка Гагарина"

Защитник "Сочи" Вадим Хомицкий доволен выступлением своей команды в сезоне-2017/18. По его словам, команде было по силам пройти "Йокерит" в первом раунде плей-офф (0-4).

– По большому счету, задачу выполнили – в плей-офф попали, – приводит сайт КХЛ слова Хомицкого. – Оставили позади московское "Динамо" и еще ряд сильных клубов. И считаю, что по силам было пройти первый круг. Играли неплохо, но как обычно, хочется большего. В целом поставлю за сезон "плюс". Основное: обошли стороной травмы.