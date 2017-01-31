Вадим Хлопотов: "Сейчас у "Сибири" каждая игра - как седьмая в плей-офф"

Нападающий "Сибири" Вадим Хлопотов после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Куньлунем" (1:0) отметил, что в концовке регулярки команда каждую встречу проводит как "от ножа". По словам игрока, нельзя делить соперников на сильных и слабых, в заключительной части регулярного чемпионата – в особенности.

– У нас сейчас все игры "от ножа", - приводит пресс-служба "Сибири" слова Хлопотова. - Каждая игра - как седьмая в плей-офф. Все стараются, все бьются. Настраиваемся только на победу в каждом матче. Осталось 5 игр в регулярке. Сами видите, какая сейчас ситуация в турнирной таблице. Сейчас вот "Адмирал" приедет "кусаться", тот же "Амур" рук не опускает. Нельзя делить соперников на слабых и сильных, а сейчас – в особенности.

Конечно, для нас большой плюс, что "Адмирал" сегодня потерял очки. Но в матче против них мы выйдем и будем делать свою работу, биться до победного.