Вадим Епанчинцев: "Желания и настроя не хватило "Спартаку" для победы"

Главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев после поражения от "Торпедо" (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что на его игроках сказалась долгая выездная серия. Напомним, что красно-белые провели семь игр в гостях кряду.

– Желание и настрой у нашей команды сегодня были, – цитирует официальный сайт "Торпедо" Епанчинцева. – К сожалению, этого не хватило до победы. Без заброшенной шайбы матч не выиграть. Был накал, была борьба, где-то не хватило свежести: все-таки, седьмая игра на выезде. В итоге соперник не дал нам зацепиться за счет, и в третьем периоде мы нанесли всегда три броска по воротам. Впереди нас ждет домашняя серия, готовимся к ней.