Вадим Епанчинцев: "Все в "Спартаке" работали на результат и заслуженно победили "Динамо"

Главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев после победы над московским "Динамо" (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ поблагодарил игроков за то, что они сыграли по заданию. Он также добавил, что во встрече хорошо отработала бригада меньшинства.

Отметим, что эта победа стала для красно-белых пятой подряд.

– Слова благодарности моей команде. Пятая игра через день и сыграли по заданию. Также спасибо вратарю, – приводит официальный сайт "Динамо" слова Епанчинцева. -Все работали на результат, здорово отработала бригада меньшинства, поэтому победили заслуженно.