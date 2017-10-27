23:38 | Хоккей — КХЛ

Вадим Епанчинцев: "Все в "Спартаке" работали на результат и заслуженно победили "Динамо"


Главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев после победы над московским "Динамо" (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ поблагодарил игроков за то, что они сыграли по заданию. Он также добавил, что во встрече хорошо отработала бригада меньшинства.

Отметим, что эта победа стала для красно-белых пятой подряд.

– Слова благодарности моей команде. Пятая игра через день и сыграли по заданию. Также спасибо вратарю, – приводит официальный сайт "Динамо" слова Епанчинцева. -Все работали на результат, здорово отработала бригада меньшинства, поэтому победили заслуженно.

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https://dynamo.ru/news/20090-porajenie_ot____spartaka__

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