Вадим Епанчинцев: "В ситуации "Спартака" любая победа ценна"

Главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев после победы над "Адмиралом" (6:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его подопечным больше повезло в атаке, поэтому встреча получилась такой результативной.

– Сегодня не было того движения, что нам хотелось бы видеть, – цитирует сайт "Спартака" Епанчинцева. – Соперник создавал моменты, но хорошо наш вратарь их подчистил, оставил нас в игре. Поймали "Адмирал" на контратаке, забили гол. Потом контролировали ход матча – инициатива была на нашей стороне. Забили хорошие голы, когда полезли на ворота, перестроились. Может, просто проснулись – сами понимаем, что было тяжеловато. Победа есть победа. Благодарен ребятам, что отнеслись к этой игре очень серьезно, зная проблемы соперника, который сегодня играл в три пятерки. Готовимся к завершающей в этом году игре против хабаровского "Амура". Также хотел бы поблагодарить болельщиков, которые приехали нас поддержать, и поздравить с днем рождения генерального директора "Спартака" Андрея Евгеньевича Веревко.

– Насколько ценны победы с дальневосточного выезда?

– Любая победа ценна, тем более в нашей ситуации. Всегда тяжело играть на Дальнем Востоке, в первую очередь физически. Мы не разделяем победы, и сегодняшняя – такая же как все остальные.

– Можете проанализировать, почему очные встречи "Адмирала" со "Спартаком" получаются такими результативными?

– Тяжело сразу однозначно ответить на этот вопрос. Знаем проблемы соперника и ситуацию в клубе на сегодняшний день. Команды показали атакующий хоккей. Нам повезло больше: в реализации, в завершающей стадии. У нас в команде ребята опытнее.