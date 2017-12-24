Вадим Епанчинцев: "Уверен, что большой опыт Кольцова обязательно поможет "Спартаку", для этого его и брали в команду"

Главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев после победы над "Куньлунем" (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что концовка встречи получилась нервной. Он также добавил, что тренеры старались равномерно нагрузить защитника Кирилла Кольцова, который провел первую игру за красно-белых.

"Спартак" прервал двухматчевую серию неудач и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

– Нам удалось хорошо войти в игру, в первом периоде создали немало моментов, два из которых привели к заброшенным шайбам. Просили ребят сыграть строго, они нас услышали, – приводит официальный сайт "Спартака" слова Епанчинцева. - В третьем немного не дотерпели, позволили сопернику сократить разницу в счете, концовка получилась нервной. Но, к счастью, Александр Хохлачев забил в нужный момент.

Дебют Кольцова? Понятно, что у него почти месяц не было игровой практики. И ему еще потребуется время, чтобы привести в норму кондиции. Физически ему было тяжело войти в игру, поймать необходимый ритм. Мы старались сегодня равномерно нагрузить его, давали ему возможность чуть передохнуть по ходу игры. Уверен, что его большой опыт обязательно поможет команде. Для этого Кирилла и приглашали в команду. Мы знаем его сильные стороны и постараемся их использовать.

Напомним, что 34-летний Кольцов в начале декабря расторг контракт с "Трактором". Его соглашение со "Спартаком" рассчитано до конца сезона. В текущем сезоне он провел 30 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 9 (1+8) очков при показателе полезности "-18".