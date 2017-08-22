Вадим Епанчинцев: "У "Спартака" сегодня не было целостности, особенно во втором периоде"

Главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев после поражения от "Сибири" в матче регулярного чемпионата КХЛ​ (1:3) отметил, что команде не хватало целостности. Также он признался, что не ощущал особых эмоций в связи со своим дебютом на посту наставника команды КХЛ.

– Если говорить об игре, то у нас сегодня не было целостности, особенно во втором периоде: пропустили два быстрых гола, - цитирует пресс-служба клуба Епанчинцева. - Хорошо, что затем забросили шайбу, и, как говорится, вернулись в игру, завладели преимуществом. В этом же игровом отрезке могли сравнять счет, но здорово сыграл вратарь соперника, где-то, может, сказалось и качество льда – это не позволило довести до логического завершения наши атаки, опасные моменты. Повторюсь, что здорово сыграл вратарь "Сибири": он видел практически все броски, которые шли от нас. Да и у нас не было игрока перед воротами, о чем мы говорили ребятам перед игрой, просили уделить этому внимание, сделать акцент. Салак прилично ловит шайбы, еще и начинает атаку из подобной ситуации. Ну а по желанию, по самоотдаче могу отметить, что ребята старались, но, к сожалению, не смогли сравнять счет. Есть ошибки, которые мы проанализируем, над которыми поработаем и будем готовиться к следующей игре. Как говорится, первый блин – комом. Готовимся дальше.

– У вас сегодня дебютный матч в качестве главного тренера команды КХЛ. Какие у вас были ощущения и насколько они сравнимы с работой главным тренером в Высшей лиге или ассистентом в КХЛ?

– Такие же ощущения. Неважно, в какой лиге ты работаешь – всегда хочется побеждать. Это самое главное.