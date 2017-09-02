Вадим Епанчинцев: "У Радила предположительно сотрясение мозга. Он не узнавал ни тренерский штаб, ни доктора"

Главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев после победы над минским "Динамо" (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что в первом и втором периодах соперник больше владел преимуществом и был на полшага впереди. Также наставник рассказал о травме Лукаша Радила.

– В первом и втором периодах соперник больше владел преимуществом на каждом участке поля, на полшага был впереди, и на это есть свои причины, – сказал Епанчинцев. – У нас очень мало времени на восстановление, была тяжелая выездная серия, практически игры у нас через день. Это было заметно, особенно после двух периодах. Радует, что третий мы сыграли правильно, по заданию, искали моменты, контратаки. Был хорош шанс и в овертайме, и в большинстве могли забить, и в основное время. Я рад этой победе. Говорят, буллиты – это лотерея, но я не согласен. Это продолжение игры. Понятно, что ребятам было тяжело. Радует, что они сработали, как единое целое, как команда.

– Что с Лукашем Радилом?

– У него травма. Он в больнице. Диагноз пока не могу сказать. Но предположительно у него сотрясение мозга. Человек потерялся вплоть до того, не узнавал ни тренерский штаб, ни доктора. Надеюсь, скоро мы узнаем диагноз, и он быстро восстановится. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)