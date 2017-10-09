Вадим Епанчинцев: "Трушков игрой за "Химик" заслужил вызов в "Спартак"

Главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев после поражения от СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (0:4) высоко оценил игру вратаря Александра Трушкова, дебютировавшего в нынешнем сезоне, сменив при счете 0:4 Никиту Беспалова. По словам специалиста, голкипер заслужил шанс проявить себя.

– Хороший первый период. И безобразные три минуты во втором, – начал Епанчинцев. – Можно сказать, серийные голы пропустили. И соперник, можно сказать, на этом фоне доигрывал матч. Но ребята старались. Были хорошие моменты, но мастерства не хватает. Сопернику этого мастерства хватило.

– Планируете и дальше использовать Дергачева в центре?

– Два центральных получили травмы. По ситуации будем смотреть. Если следующий матч выиграем – может, и продолжит там играть.

– Чем руководствовались в решении поставить Трушкова вторым? И довольны ли им?

– Своей игрой за фарм-клуб – "Химик" идет в лидирующей группе – он заслужил это. Человек вышел холодным и здорово отыграл. (Игорь ЕРОНКО)