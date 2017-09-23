Вадим Епанчинцев: "Травма Калинина? Диагноз узнаем после МРТ"

Главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев после победы над "Куньлунь" (6:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что игра его порадовала. Кроме того, он рассказал о травме капитана команды Дмитрия Калинина, диагноз будет известен позже.

– Мы серьезно готовились к этому матчу, – сказал Епанчинцев. – У "Куньлунь" много игроков из Канады и Америки, которые проповедуют северо-канадский хоккей, с борьбой на всех участках площадки. Ребята быстро среагировали, играли с шайбой, быстро передавали ее друг другу и много получили на этом штрафов у соперника, который их зарабатывал. В целом игра порадовала.

Тренер соперника сказал про меньшинство, а у нас большинство сегодня сработало. В каких-то моментах ошибки были, но вратарь все подчищал. В меньшинстве кроме одного гола ребята тоже сработали на высшем уровне, поэтому я доволен командой. Остался еще один домашний матч, и мы к нему готовимся.

– Что с Дмитрием Калининым?

– Он получил травму. Сейчас поехал на МРТ, чтобы сделать заключение. Диагноз будет известен позже. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)