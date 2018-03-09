Вадим Епанчинцев: "Талалуев и Трушков – наша надежда, наше спартаковское будущее"

Главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев в интервью пресс-службе лиги назвал игроков, которые, на его взгляд, могут стать будущими лидерами красно-белых. Также специалист заявил, что по ходу серии с ЦСКА (0-4) команда думала только о победе.

– "Спартак" выполнил главную задачу сезона – вышел в плей-офф. Не вышли игроки в кубковых матчах на лед с мыслью о том, что цель достигнута и больше стремиться не к чему?

– Таких мыслей в команде точно не было. Мы прекрасно понимали, что не можем остановиться на достигнутом и подвести наших болельщиков. Ведь плей-офф – это праздник. Кроме того – дерби. Поэтому на каждый матч мы выходили с мыслями только о победе.

– Есть игроки, которые разочаровали в плей-офф?

– Можно провести хорошо регулярный чемпионат и невзрачно сыграть в плей-офф, где все, абсолютно все по-другому. Да, такие люди у нас есть, и мы понимаем причины, по которым они выступили именно так. Выводы сделаем чуть позже.

– А те, кто приятно удивил?

– Не хочется хвалить Илью Талалуева, но все же скажу, что это – наша надежда, наше спартаковское будущее. То же самое можно сказать и об Александре Трушкове. Мало игрового времени у него было на протяжении чемпионата, но и на тренировках, и в матчах плей-офф он показал, что достоин быть одной из ключевых фигур команды в следующем сезоне.