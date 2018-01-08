Вадим Епанчинцев: "Судейство есть судейство. Комиссия разберет, был гол или нет"

Главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев после победы над "Нефтехимиком" (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что обе шайбы команда пропустила после ошибок, которые обсуждались с игроками в раздевалке. По ходу встречи арбитры отменили два гола "Нефтехимика", специалист не стал давать оценку данным эпизодам.

- Соперник заставлял нас принимать быстрые решения, играя в давление, - цитирует "Р-Спорт" Епанчинцева. - К сожалению, два гола мы пропустили после ошибок, речь о которых была в раздевалке, не должно быть этого. А так ребята старались: возможно, не было движения, которое было в прошлых играх. Понятно, потому что со второго периода приходилось играть в три звена, и накопилась усталость.

Судейство есть судейство. Есть комиссия, которая разберет, был там гол или не было. Мы не будем говорить.