Вадим Епанчинцев: "Спартаку" предстоит еще много работы в обороне"

Главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Амура" (6:3) отметил, что подопечным предстоит много работать над игрой в обороне.

– Провели хороший первый период, первые десять минут второго (периода), – цитирует "РИА Новости" Епанчинцева. – Повели в счете 4:1, но (проявилась) наша болезнь – перестали играть в наш хоккей, которого требует тренерский штаб, пропустили дважды. На третий период выходили с нуля, игроки забили хорошие голы, ложились под шайбу, в атаке что-то стало проявляться. Но предстоит еще много работы в обороне.