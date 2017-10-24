Вадим Епанчинцев: "Спартаку" помогает большой опыт Жамнова"

Главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев после победы над "Барысом" (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что нахождение на скамейке генерального менеджера команды Алексея Жамнова помогает коллективу. По его словам, каждый в клубе во время игры имеет свое слово.

- Довольны игрой команды, кроме второго периода, когда позволили много вольностей сопернику и отдали ему инициативу, он нас за это наказал, - приводит ТАСС слова Епанчинцева. - Каждый, кто находится на скамейке, имеет свое слово, так мы помогаем друг другу, тут нет никаких новшеств. У Алексея Юрьевича большой опыт, и на данный момент это помогает.