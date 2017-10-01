Вадим Епанчинцев: "Спартаку" больше повезло в овертайме в матче со "Слованом"

Главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев после победы над "Слованом" (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что команде не хватило реализации. Специалист также поблагодарил болельщиков за поддержку.

– Равная игра: что у соперника были хорошие моменты для завершения, что у нас, – приводит официальный сайт "Спартака" слова Епанчинцева. - Где-то не хватило реализации, да и во втором периоде "Слован" нас, согласно статистике, перебросал: были опасные моменты, но мы здорово и самоотверженно сыграли в обороне. Отлично сыграл наш вратарь – оставил команду в игре. Думаю, нам больше повезло в овертайме, поздравляю всех с победой. Спасибо болельщикам, которые нас здорово поддерживали.