Уличная атлетика при поддержке Datsun
22:53 1 октября | Хоккей — КХЛ

Вадим Епанчинцев: "Спартаку" больше повезло в овертайме в матче со "Слованом"


Главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев после победы над "Слованом" (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что команде не хватило реализации. Специалист также поблагодарил болельщиков за поддержку.

– Равная игра: что у соперника были хорошие моменты для завершения, что у нас, – приводит официальный сайт "Спартака" слова Епанчинцева. - Где-то не хватило реализации, да и во втором периоде "Слован" нас, согласно статистике, перебросал: были опасные моменты, но мы здорово и самоотверженно сыграли в обороне. Отлично сыграл наш вратарь – оставил команду в игре. Думаю, нам больше повезло в овертайме, поздравляю всех с победой. Спасибо болельщикам, которые нас здорово поддерживали.

Дополнительная информация

http://spartak.ru/news/press-koferentsiya-v-bratislave/

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий