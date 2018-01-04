Вадим Епанчинцев: "Спартак" в матче с "Салаватом" успешно сыграл с неравных составах и обороне"

Главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Салавата Юлаева" (3:2) отметил, что по содержанию его команда провела хорошую встречу. Специалист также добавил, что красно-белые успешно сыграли в неравных составах и обороне.

– По содержанию хороший матч, – сказал Епанчинцев. – Серьезно готовились, знали сильные стороны соперника. Успешно сыграли в неравных составах и обороне, выручал вратарь. Благодарю хоккеистов за настрой, без которого не одолели бы такого серьезного соперника. Трушков тоже уверенно выступил, хоть и пропустил. В серии с серьезными командами очки очень нужны.

– Замена вратаря?

– Проблемы были с экипировкой. Сбил, наверное. Пришлось заменить, и увидел в деле Трушкова.

– Где больше видите Стоа – в центре и на фланге?

– На данный момент там и там. Когда выйдет Дергачев, передвинем на край. (Евгений БЕЛОУСОВ)