Вадим Епанчинцев: "Спартак" сыграет неосновным составом на Кубка мэра против ЦСКА"

Главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев отметил, что у команды в последнее время хромает реализация моментов. Также он подчеркнул, что в матче Кубка мэра против ЦСКА состав будет экспериментальным.

– Дадим отдохнуть ребятам, поскольку команда провела в Нижнем Новгороде пять игр. У нас было там мало центральных нападающих, – цитирует ТАСС Епанчинцева. – Мы планируем, что на игры в Воскресенске и с ЦСКА на Кубке мэра состав будет экспериментальным, задействуем молодежь. Привлечем игроков из "Химика", оттуда уже стучатся в дверь основной команды. На оставшиеся две игры Кубка мэра, как мы планируем, выйдет оптимальный состав, готовящийся к сезону.

На Кубке губернатора Нижегородской области мы старались пробовать разные сочетания, смотрели, какие тройки станут оптимальными. Есть игроки, которые, к сожалению, не вписывались в нашу систему, и с ними через два-три дня придется расставаться. Мы создаем много моментов, реализация хромает, но надеюсь, что в сезоне нас прорвет.

Александр Кузнецов? Я его хорошо знаю: он зарекомендовал себя с хорошей стороны, и мы его посмотрим на Кубке мэра. Он провел очень хороший сезон в "Адмирале", и не просто так "Динамо" покупало его за большие деньги. Думаю, что этот игрок вполне может пробиться в состав.

Напомним, что Кубок мэра пройдет с 15 по 18 августа на арене "Мегаспорт". "Спартак" сыграет 15 августа с ЦСКА, 17-го – с "Динамо", 18 августа – с "Витязем".