Вадим Епанчинцев: "Спартак" проиграл начало матча"

Главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев после поражения от "Йокерита" (1:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что соперник победил заслуженно. По мнению наставника москвичей, финская команда ловила его подопечных на контратаках.

- Думаю, "Йокерит" сегодня победил заслуженно, - приводит официальный сайт "Спартака" слова Епанчинцева. - Мы проиграли начало матча, потом попытались что-то изменить, сыграть более агрессивно, но, к сожалению, наш соперник - команда мастеровитая: ловила нас на контратаках… Третий гол забили, когда мы остались втроем, затем четвертый гол за 2 секунды до конца периода, после чего соперник уже просто доигрывал матч. Хотел бы сказать, что с таким соперником нужно играть от простоты и не давать ему такой свободы. Будем разбираться и готовиться к предстоящим матчам.