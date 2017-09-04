Вадим Епанчинцев: "Спартак" начал встречу робко. Может, фамилии на майках СКА как-то повлияли"

Главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев после поражения в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от СКА (0:5) отметил, что травма вратаря Никиты Беспалова и второй гол "в раздевалку" не позволили команде сыграть в полную силу.

– Мы очень робко начали встречу, много позволили сопернику во всех компонентах: в зоне атаки, средней зона, в обороне, не было контроля шайбы, – сказал Епанчинцев. – Соперник переиграл нас в этих компонентах, не знаю почему. Может, фамилии на майках как-то повлияли. Есть мастерство у соперника. Все эти моменты, особенно второй гол "в раздевалку", плюс травма вратаря, не позволили нам сыграть в полную силу.

У нас еще один домашний матч с "Йокеритом". Перед своими болельщиками нужно побеждать и вернуть уверенность, немного вздохнуть, потому что это наш седьмой матч через день. Соперник по движению переигрывал нас. Так что будем готовиться к матчу с "Йокеритом". Думаю, что сделаем ротацию.

– Что у Беспалова за травма, и знаете ли вы о том, что матч "Спартак" – СКА – это как "Спартак" – "Зенит" в футболе? Наверное, перед своими болельщиками нельзя проигрывать 0:5. Есть ли неприятное послевкусие после этого поражения?

– После любого поражение всегда неприятное послевкусие. Некоторые игроки не могли выполнить элементарные элементы, такие, как прием шайбы, причем даже опытные хоккеисты испытывали сложности. Не получились сегодня успокоить и настроить ребят на ту игру, которые они показывали и могут делать намного лучше.

А что касается Беспалова, он получил травму, и пришлось его заменить. Насколько повреждение серьезное – не могу сказать.

– Что с Лукашем Радилом? Есть новости?

– У него сотрясение мозга. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)​