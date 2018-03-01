Вадим Епанчинцев: "Спартак" будет очень серьезно готовиться к ЦСКА"

Главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев после победы над московским "Динамо" (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что выход в плей-офф - это праздник, который хоккеисты заслужили. Кроме того, он рассказал о предстоящих матчах плей-офф против ЦСКА.



- Сказалась игра в неравных составах, - сказал Епанчинцев. - В большинстве мы забросили хорошие шайбы. Но самое главное – психологический момент над нами довлел. Но мы сделали правильные выводы и впервые за семь лет вышли в плей-офф. Ребята это заслужили. На протяжении всего сезона были хорошие моменты и не очень. Но, тем не менее, мы вышли в пей-офф. Это праздник. Спасибо ребятам и болельщикам, которые на протяжении сезона за нас переживали и поддерживали. День мы отдохнем и будем готовиться к плей-офф.

- "Спартак" попал в плей-офф на ЦСКА. Какие мысли?

- Будем готовиться, смотреть. Я думаю, что тот груз, который весел у ребят, немного спадет. Будем готовиться очень серьезно. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)