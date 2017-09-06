Вадим Епанчинцев: "Содержанием игры остался доволен, кроме игры в неравных составах"

Главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев после поражения от "Йокерита" в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:4) признал, что его команде недоставало свежести. Специалист порадовался тому, что его команда забросила три шайбы, посетовав на то, что этого не хватило для победы.

- Игра в неравных составах решила исход матча, - цитирует ТАСС Епанчинцева. - То, что мы забили три гола, радует, но этого не хватило для положительного результата. Нам не хватило свежести. По содержанием игры остался доволен, кроме игры в неравных составах.

Напомним, в восьми стартовых матчах чемпионата КХЛ красно-белые потерпели 5 поражений, одержав 3 победы.