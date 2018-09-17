Вадим Епанчинцев: "Следующий матч "Спартак" должен выиграть"

Главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение от "Автомобилиста" (2:4), посетовав на отмененный гол Мартиньша Карсумса в третьем периоде.

- Было много удалений у соперника. К сожалению, большинство пока не работает. В этом компоненте надо прибавлять.

С такой командой, которая не проиграла ни одной игры, начинать с 0:1 сложновато. Начали раскрываться, а у них есть мастера, которые этим пользуются, могут сыграть нестандартно. Следствие – пропущенные голы.

В большинстве надо игру упростить. Все хотим до верного разыграть. Мало лезем на ворота. Тяжелые голы надо забивать, где-то заковырять. Этого нету. Все по углам. Есть вроде броски, но хотим все на пустые разыграть, а когда не идет - нужны трудовые голы. Следующий матч перед своими болельщиками должны выигрывать.

Бились, старались. Есть над чем работать – было бы желание.

- Вам объяснили, почему был отменен гол Карсумса в третьем периоде?

- В этой ситуации они ничего не объясняли. Тяжело что-то сейчас сказать. Есть военная комната, в которой принимаются решения. Не засчитали – значит, так надо было. Когда нам забивали гол с "Куньлунем" - тоже непонятная ситуация. У них есть свое мнение, у нас – свое. Объясняют нам – неточно. И болельщики не понимают этих нюансов.

- Надолго выбыл Филатов?

- Выбыл на месяц, как врачи говорят. У него повреждение. (Игорь Еронко)

Все о КХЛ - здесь.