Вадим Епанчинцев, выступавший вместе с Сергеем Мозякиным в "Атланте", отметил, что в жизни нападающий отличается особой скромностью. В субботу в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Йокерита" форвард магнитогорского "Металлурга" забросил 428-ю шайбу в своей карьере и догнал лучшего бомбардира в истории чемпионатов страны двукратного олимпийского чемпиона Бориса Михайлова.

– Сергей из тех людей, которых видно на хоккейном поле, – цитирует официальный сайт КХЛ Епанчинцева. – Но и в жизни он заметен – общительный, дружелюбный, с ним легко найти контакт. Вот сейчас рассказываю вам, а ребята, которые рядом со мной сидят, и без фамилии сразу узнали, о ком я говорю. В жизни Сергей, может, более застенчив, чем в игре, но есть у него такая позиция – никуда не спешить, не торопиться, не суетиться. Кроме того, Мозякин – примерный семьянин, у него очень трепетное отношение к детям. А еще у него нет абсолютно никакой звездности, он со всеми на равных. На льду его лидерские качества видны всем, когда мы играли вместе в "Атланте", он был капитаном. Его выбрали игроки, что говорит само за себя.

По себе знаю: добегать до ворот хочется как можно дольше. Так что пускай Сергей продолжает добегать! Как почувствует, что уже не добегает – тогда закончит, обманывать никого не будет. Но сейчас об этом разговора вообще не идет. Это игрок №1 во всей КХЛ! Желаю Сергею здоровья, чтобы дальше без травм. А там, глядишь, и на 500 голов замахнется. Осталось немножко.