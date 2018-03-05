Вадим Епанчинцев: "Сегодня был настоящий кубковый матч"

Главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев после поражения от ЦСКА (0:1) во втором матче серии плей-офф отметил, что защитник Кирилл Кольцов и нападающий Артем Воронин пропустили встречу из-за ротации. Армейцы ведут в серии 2-0.

– Сегодня был настоящий кубковый матч, хорошая игра вратарей. В таких встречах многое значит игра в нравных составах. В меньшинстве действовали хорошо. В атаке хромала реализация.

– Воронин и Кольцов не играли из-за проблем со здоровьем или это ротация?

– Это ротация. (Михаил ЗИСЛИС)