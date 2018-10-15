Вадим Епанчинцев: "Счастье было где-то рядом"

Главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение от СКА (2:3 ОТ) в регулярном чемпионате КХЛ.

– Счастье было где-то рядом. Ребята показали хорошую игру, старались, но матч длится 60 минут, - сказал Епачинцев. - Получили ненужное удаление, а вчетвером тяжело обороняться. Не доработали. 12-й период у нас за 8 дней. Показали характер, моменты были, но не сработало большинство.

– Ваше мнение по удалению Филатова?

– Судейские вопросы не обсуждаю на пресс-конференции. (Игорь Еронко)