Вадим Епанчинцев: "Претензий к команде предъявить не могу, сражались, как могли"

Главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев после поражения от "Северстали" (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что не имеет претензий к своим игрокам. Также специалист поблагодарил болельщиков за поддержку.

– Коллегу поздравляю с победой, – сказал Епанчинцев. – Если честно, шестая игра и все через день. Где-то не хватило свежести в завершении, в концовке особенно подсели немножко. Ну и конечно реализация, были моменты в большинстве, не могли забить. Терпеливо сыграли. Тем не менее, очко мы заработали. Претензий к команде предъявить не могу, сражались, как могли, и хотел бы поблагодарить наших болельщиков, которые сегодня были и поддерживали нас, огромное им спасибо. Готовимся дальше, еще одна игра у нас.

– С чем связано что "Спартак" по статистике хорошо проводит первый период, но плохо играет во втором. А сегодня команде удалось наоборот, проиграть первый период и выиграть второй. С чем это связано?

– Не знаю с чем это связано. На самом деле, выиграли второй период. В первом периоде повторюсь не хватило свежести, дальше закатали, заработали ножки, побежали во втором, упростили игру, стали играть без потерь в средней зоне и это вылилось в результат.